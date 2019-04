Filderstadt

Verdi: Mehr Geld für Beschäftigte im Groß- und Außenhandel

10.04.2019, 01:10 Uhr | dpa

Die Gewerkschaft Verdi fordert für die rund 120 000 Beschäftigten im Groß- und Außenhandel in Baden-Württemberg mehr Geld. 6,5 Prozent, mindestens aber 160 Euro mehr im Monat sollen es sein. Mit dieser Forderung gehen die Vertreter der Arbeitnehmer heute in den Auftakt der Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern. Beide Seiten treffen sich zur ersten Runde in Filderstadt. Für Auszubildende verlangt die Gewerkschaft 80 Euro mehr bei einer Laufzeit des neuen Tarifvertrages von zwölf Monaten. Den alten Vertrag hatte Verdi zum 31. März gekündigt.