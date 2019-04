Leipzig

Sächsische Busfahrer zu Warnstreiks aufgerufen

10.04.2019, 01:21 Uhr | dpa

Die Gewerkschaft Verdi hat für morgen früh in vielen Teilen Sachsens einen Warnstreik im regionalen Linienverkehr angekündigt. Bus- und Straßenbahnfahrer sowie Schlosser, Fährleute, Verwaltungsangestellte und Auszubildende seien aufgefordert, ihre Arbeit vorübergehend niederzulegen, teilte Jörg Förster von der Gewerkschaft Verdi mit. Vor allem Buslinien seien betroffen, betonte sein Kollege Jürgen Becker. Die Straßenbahnen in Dresden und Chemnitz etwa sollen fahren.

Der Warnstreik sei von Schichtbeginn bis 8.00 Uhr morgens geplant, sagte Sven Vogel von Verdi am Dienstag. In Chemnitz wurden die Busfahrer aufgefordert, bereits um Mitternacht ihre Arbeit niederzulegen. Im überregionalen Busverkehr sei nach Einschätzung von Vogel bis 14.00 Uhr mit Verzögerungen im Nahverkehr zu rechnen.

Insgesamt erwartete Verdi etwa 1300 Streikteilnehmer. Mehr als 3000 Arbeitnehmer und Auszubildende seien in den betroffenen Verkehrsgesellschaften beschäftigt. Die Gewerkschaft fordert vom Arbeitgeberverband Nahverkehr e.V. einen höheren Stundenlohn und die Anhebung der Ausbildungsvergütung. Für Mittwoch sind Tarifverhandlungen geplant.

Der Warnstreik trifft auch die Abiturprüfungen in Sachsen. Das Kultusministerium wies deshalb am Dienstag die Schulen an, verspätet eintreffende Schüler trotzdem zu den Prüfungen zuzulassen.