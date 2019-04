Neubrandenburg

E-Rollstuhlfahrer wegen doppelten Technik-Klaus vor Gericht

10.04.2019, 01:28 Uhr | dpa

Am Amtsgericht Neubrandenburg muss sich heute ein Elektro-Rollstuhlfahrer wegen mehrfachen Diebstahls verantworten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde der 62-Jährige im Mai 2018 zweimal in kurzer Zeit auf frischer Tat in einem Technikmarkt in Neubrandenburg ertappt. Zuerst hatte er eine Drohne im Wert von 499 Euro, vier Tage später ein modernes Navigationsgerät mit Hilfe seines Rollstuhls als Versteck entwenden wollen.

Laut Anklage hatte sich der Rollstuhlfahrer die Geräte hinter den Rücken gesteckt, den Oberkörper kurz angehoben und die Beute unter das Gesäß bugsiert. Sein Pech: Überwachungskameras filmten das Ganze, so dass die Beute gleich im Markt blieb. Da der Beschuldigte einschlägig vorbestraft war, hatte die Staatsanwaltschaft per Strafbefehl eine Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Monaten festgelegt. Diese sollte zur Bewährung ausgesetzt werden. Gegen die Entscheidung habe der Beschuldigte Einspruch eingelegt.