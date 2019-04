Hannover

Bundesrats-Initiative: Bessere Bedingungen für Paketboten

10.04.2019, 05:44 Uhr | dpa

Niedersachsen macht sich im Bundesrat für eine bessere soziale Absicherung von Paketboten stark und hofft dabei auf die Unterstützung der anderen Länder. "Ich setze darauf, dass möglichst viele Bundesländer etwas gegen die unhaltbaren Arbeitsbedingungen in der Paketbranche unternehmen wollen und unserem Antrag zustimmen", sagte Sozialministerin Carola Reimann (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Wie die Abstimmung ausgehen werde, sei aber derzeit noch völlig offen.

Die Länderkammer will sich voraussichtlich am Freitag mit dem Thema befassen. Der Entwurf sieht vor, dass die großen Firmen der Zustellbranche künftig auch für korrekte Arbeitsbedingungen und die Zahlung von Sozialabgaben bei ihren Subunternehmen verantwortlich gemacht werden sollen. Ähnliche Regelungen gibt es bisher nur in der Fleisch- und der Baubranche.