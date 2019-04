Spessart

Zwei 16-Jährige bei Motorradunfall schwer verletzt

10.04.2019, 05:57 Uhr | dpa

Ein Rettungshubschrauber startet an der Notaufnahme. Foto: Julian Stratenschulte/Archiv (Quelle: dpa)

Bei einem Motorradunfall auf einer abschüssigen Landstraße nahe Spessart (Kreis Ahrweiler) sind zwei Jugendliche schwer verletzt worden. Eine 16-Jährige stürzte am Dienstag in einer Kurve mit ihrer Maschine, wie die Polizei mitteilte. Ein 16 Jahre alter Bekannter fuhr hinter ihr, überrollte das schleudernde Fahrzeug und stürzte ebenfalls. Beide Jugendliche kamen schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.