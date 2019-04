Werdau

74-Jähriger stürzt von Rad und stirbt

10.04.2019, 06:04 Uhr | dpa

Ein 74 Jahre alter Mann ist in Werdau (Landkreis Zwickau) mit dem Fahrrad gestürzt und gestorben. Der Radfahrer war am Dienstag allein unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Aus noch ungeklärter Ursache fiel er vom Rad. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Ob der Mann durch den Sturz starb oder an einer Erkrankung litt, war zunächst unklar.