Gensingen

Immer weniger Rebhühner in Rheinland-Pfalz

10.04.2019, 07:05 Uhr | dpa

Der Landesjagdverband schlägt Alarm: Es gibt viel zu wenig Rebhühner in Rheinland-Pfalz. "Es ist fünf vor zwölf. Die Lebensräume für diese anspruchsvolle Wildart schwinden", sagte Verbandspräsident Dieter Mahr. Anlass zur Sorge geben die am Mittwoch veröffentlichten Zahlen zu den Rebhuhnzählungen, die Jäger für Wildtier-Informationssystem der Länder Deutschlands (WILD) durchgeführt haben. Demnach kamen 2018 nur noch in 60 Prozent der 314 am Monitoring beteiligten Reviere in Rheinland-Pfalz Rebhühner vor. Dies entspreche einem Minus von etwa zehn Prozent im Vergleich zu 2016, wie der Landesjagdverband mitteilte. Die Zahl der Brutpaare ging um 20 Prozent noch deutlicher zurück.

In Deutschland sieht die Situation laut Verband ähnlich schlecht aus: Um ein Drittel sei das Verbreitungsgebiet der Vögel innerhalb von acht Jahren geschrumpft. So meldeten 2009 bundesweit noch 36 Prozent der Reviere ein Rebhuhn-Vorkommen, 2017 waren es nur noch 24 Prozent, wie es hieß. Insgesamt gibt es nach Zahlen des WILD noch 64 000 Rebhuhnpaare in ganz Deutschland.