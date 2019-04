Berlin

Wohnungsbrand: Mann muss wiederbelebt werden

10.04.2019, 07:15 Uhr | dpa

Bei einem Wohnungsbrand im Prenzlauer Berg ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der 59-jährige Mieter der Wohnung wurde am Dienstagabend von der Berliner Feuerwehr gerettet und vor Ort reanimiert, wie ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch mitteilte. Der Verletzte wurde ohnmächtig im Schlafzimmer aufgefunden und nach der Reanimation in eine Spezialklinik gebracht. Alle anderen Bewohner des Hauses in der Aalesunder Straße konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt.

Zuvor brannten gegen 19.15 Uhr Einrichtungsgegenstände in der Küche der Wohnung im Hinterhaus eines fünfgeschossigen Wohngebäudes. Die Feuerwehr war mit 26 Einsatzkräften vor Ort. Der Brand konnte gelöscht und ein Übergreifen der Flammen verhindert werden. Warum die Gegenstände Feuer gefangen hatten, war noch unklar. Ein Brandkommissariat ermittelt.