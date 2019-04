Grünstadt

Zugstrecke zwischen Grünstadt und Ramsen blockiert

10.04.2019, 07:17 Uhr | dpa

Eine technische Störung hat den Zugverkehr zwischen Grünstadt (Kreis Bad Dürkheim) und Ramsen (Donnersbergkreis) lahmgelegt. Die Strecke werde voraussichtlich bis zum Mittag gesperrt bleiben, sagte ein Bahnsprecher am Mittwochmorgen. Zwei Regionalbahn-Linien seien betroffen. Es fahre ein Ersatzbus. Der Grund für die Sperrung sei eine technische Störung an einem Schwertransport auf den Schienen bei Eisenberg/Pfalz. Der Transporter mit einem Transformator an Bord könne vorerst nicht weiterfahren.