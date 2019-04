Berlin

Maskierte überfallen Supermarkt: Vier Menschen verletzt

10.04.2019, 08:17 Uhr | dpa

Vier Menschen sind bei einem Supermarktüberfall in Berlin-Neukölln leicht verletzt worden. Am Dienstagabend bedrohten vier Maskierte den Kassierer des Geschäfts in der Silbersteinstraße mit einem Messer und forderten die Einnahmen, wie die Polizei mitteilte. Anschließend versprühten die Räuber demnach Reizgas. Der 31-jährige Angestellte, ein Sicherheitsmitarbeiter sowie zwei Kunden erlitten Augen- und Atemwegsreizungen. Die Verletzten wurden behandelt. Die Täter flohen unerkannt mit ihrer Beute. Zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben.