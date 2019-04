Kiel

Kieler Feuerwehr evakuiert zwei Gebäude wegen Bränden

10.04.2019, 09:01 Uhr | dpa

Wegen eines Brandes in einer Dachgeschosswohnung hat die Feuerwehr in Kiel ein Mehrfamilienhaus evakuiert. 11 Bewohner mussten das Gebäude verlassen, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Eine Frau sei bei dem Brand am Dienstagabend leicht verletzt worden. Die Löscharbeiten dauerten nach Angaben der Feuerwehr rund drei Stunden. Außer der Brandwohnung seien zwei weitere Wohnungen nicht mehr bewohnbar, hieß es. Die genauen Schäden, die zum Teil auch durch die Löscharbeiten entstanden seien, müssten noch untersucht werden. Weshalb das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Am Dienstagnachmittag hatte die Kieler Feuerwehr bereits ein weiteres Gebäude evakuiert. Wegen eines Fassadenbrandes mussten 27 Menschen eine Anlage für betreutes Wohnen verlassen. Verletzt wurde niemand. Die Ursache des Brandes seien vermutlich vorangegangene Dachdeckerarbeiten gewesen. Zur Schadenssumme lagen zunächst keine Angaben vor.