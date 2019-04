Koblenz

Deutlicher Erstsemester-Zuwachs nur in Trier

Für Hunderte Erstsemester startet mit dem Sommersemester 2019 ihr Leben an den rheinland-pfälzischen Universitäten. Allerdings bleibt die Zahl der neuen Studenten an den meisten Unis höchstens konstant, in Kaiserslautern sowie Koblenz und Landau geht die Zahl der Neueinschreibungen zurück. Nur an der Universität Trier geht die Zahl nach oben.

Mit 3300 Neueinschreibungen verzeichnet die Johannes Gutenberg-Universität (JGU) in Mainz als größte Uni in Rheinland-Pfalz traditionell die höchste Zahl. Nach Angaben der Uni bewegt sich die Zahl der Einschreibungen damit auf dem Niveau des Vorjahres. Zum Sommersemester 2018 waren 3363 neue Studenten im ersten Fachsemester eingeschrieben. Die Gesamtzahl der Studierenden beläuft sich nach Angaben der Uni auf etwa 31 000.

An der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern schrieben sich zum Sommersemester 2019 nicht mehr so viele neue Studenten ein wie noch 2017. Mit 437 Neuzugängen zum Stand 1. April lag die Zahl unter der des Sommersemesters 2018. Damals hatte es mit einem deutlichen Zuwachs von 21 Prozent 538 Neueinsteiger gegeben.

Insgesamt sind damit zurzeit 13 669 Studenten an der TU immatrikuliert. Allerdings sind die Zahlen noch vorläufig, sie können sich laut Sprecherin Melanie Löw in den kommenden Wochen noch ändern. Besonders beliebt sind in Kaiserslautern die Fächer Informatik, Elektrotechnik, Chemie und Bauingenieurwesen.

An den zwei Campi der Uni Koblenz-Landau werden nach derzeitigen Zahlen 734 neue Studenten beginnen. Auch hier sind die Zahlen aber nur vorläufig. Dies teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. 342 davon fangen den Angaben zufolge am Campus Koblenz an, 392 in Landau. Insgesamt 16 687 Studenten sind somit insgesamt an der Uni eingeschrieben. Das bedeutet ein ganz leichtes Minus im Vergleich zum Sommersemester 2018. Damals waren 16 378 Studis in Koblenz und Landau immatrikuliert.

Dass in Trier in diesem Semester wesentlich mehr Studenten als noch im Sommer 2018 ein Studium beginnen, hat einen einfachen Grund: Möglich sind zum ersten Mal Studieneinstiege in allen zulassungsfreien Fächern. "Das war ein Wunsch von Studieninteressierten", sagte eine Uni-Sprecherin zur Begründung. Außerdem seien die Abiturprüfungen in Rheinland-Pfalz zum Start des Sommersemesters bereits abgeschlossen, so dass Abiturienten direkt an der Universität starten könnten. Bislang hätten in den meisten Fächern die Erstsemester erst im Winter ihr Studium aufnehmen können.

Für insgesamt 280 Erstsemester beginnt in diesem Sommersemester ihr Studium in Trier. Zum Vergleich: im Jahr 2018 vor der Umstellung waren es noch 89 gewesen. Besonders beliebt seien unter anderem die Fächer Jura und Betriebswirtschaftslehre, hieß es. Eingeschrieben sind somit 11 700 Studenten, im Vergleich zum Start des vergangenen Sommersemesters stieg die Zahl leicht an: 11 623 waren damals in Trier immatrikuliert.