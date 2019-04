Stuttgart

Stuttgarter Flughafen schließt 2018 wieder mit Gewinn ab

10.04.2019, 11:16 Uhr | dpa

Gestützt von einem deutlichen Anstieg der Passagierzahlen ist der Stuttgarter Flughafen im vergangenen Jahr in die Gewinnzone zurückgekehrt. 2018 schloss die Flughafengesellschaft mit einem Ergebnis von 6,6 Millionen Euro ab, wie die Geschäftsführer Walter Schoefer und Arina Freitag am Mittwoch mitteilten. Zuletzt hatte der Flughafen 2015 Gewinn gemacht, danach folgten zwei Jahre mit negativen Abschlüssen. Gut 11,8 Millionen Passagiere wurden im vergangenen Jahr gezählt - ein Plus von 7,8 Prozent und so viele wie nie zuvor. Die Zahl der Starts und Landungen stieg um 7,5 Prozent auf gut 137 600, der Umsatz um 2,4 Prozent auf rund 286,1 Millionen Euro.