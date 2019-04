Hamburg

Hamburger Flughafen bekommt Stadtrad-Anschluss

10.04.2019, 12:14 Uhr | dpa

Der Hamburger Flughafen hat als erster Airport bundesweit eine Fahrrad-Leihstation des Betreibers Deutsche Bahn Connect bekommen. Zwölf Räder des Hamburger Systems Stadtrad stehen für Passagiere, Besucher, Anwohner und Mitarbeiter am nördlichen Ausgang von Terminal 1 auf der Ankunftsebene bereit, wie die Verkehrsbehörde und der Flughafen mitteilten. Die Räder der DB-Tochter Deutsche Bahn Connect werden den Angaben zufolge unter unterschiedlichen Namen in rund 70 deutschen Städten angeboten.

Die neue Leihstation ist Teil der Stadtrad-Erweiterungsoffensive in der Hansestadt. Bis 2022 soll das Netz auf mehr als 350 Stationen ausgedehnt werden. Rund 2630 Stadträder stehen derzeit in Hamburg bereit - erst am Wochenende waren zusätzlich 20 elektrisch unterstützte Lastenräder hinzugekommen. In den kommenden fünf Jahren soll die Stadtrad-Flotte auf 4500 Räder anwachsen.