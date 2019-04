Kiel

Haftbefehle wegen Drogengeschäften aus der Psychiatrie

10.04.2019, 12:56 Uhr | dpa

Drei Männer sollen aus der forensischen psychiatrischen Klinik in Schleswig heraus mit Drogen gedealt haben. Gegen sie wurden ebenso Haftbefehle erlassen wie gegen drei bis dato nicht einsitzende mutmaßliche Mittäter, darunter zwei Frauen. Wie die Staatsanwaltschaft Kiel und das Zollfahndungsamt Hamburg am Mittwoch weiter mitteilten, wird den Beschuldigten vorgeworfen, mehrere tausend Ecstasy-Tabletten und Grundstoffe zur Herstellung des codeinhaltigen Getränkes "Purple Drank" verkauft zu haben. Drei der Verhafteten wurden in der geschlossenen Entziehungsanstalt Schleswig wegen Suchterkrankungen behandelt, nachdem sie zuvor wegen früherer Betäubungsmitteldelikte zu mehrjährigen Freiheitsstrafen und der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt verurteilt worden waren. Einen von ihnen hatte das Landgericht Kiel erst im November vorigen Jahres wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu sechs Jahren Haft und der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt verurteilt.

Im Verlauf monatelanger Ermittlungen war es Zollfahndern gelungen, verschreibungsfähige Medikamente und weitere Zutaten zu beschlagnahmen, die zur Herstellung von 40 Litern der Droge "Purple Drank" ausgereicht hätten. Es handle sich um die bisher größte Sicherstellung dieser Droge in Schleswig-Holstein, hieß es. Das meist lila gefärbte Getränk enthält außer Limonade unter anderem Wodka und codeinhaltige Medikamente.

Den Angaben zufolge waren am 22. März Durchsuchungsbeschlüsse an mehreren Objekten in Schleswig-Holstein und die sechs Haftbefehle vollstreckt worden. Die Beschuldigten wurden in verschiedene Gefängnisse in Schleswig-Holstein gebracht.