Potsdam

Nach Umfrage: Große Parteien nicht zufrieden mit Abschneiden

10.04.2019, 13:34 Uhr | dpa

Die großen Parteien SPD, Linke und CDU in Brandenburg müssen nach dem neuen Brandenburg-Trend des Meinungsforschungsinstituts infratest dimap vor der Landtagswahl am 1. September Verluste verkraften. Auch wenn die SPD mit dem Ergebnis nicht zufrieden sei, wolle sie mit Abstand stärkste Kraft sein, sagte SPD-Generalsekretär Erik Stohn am Mittwoch. Wenn Dietmar Woidke (SPD) Ministerpräsident bleiben solle, müsse die SPD ein ordentliches Votum erhalten. Die Umfrage sei ein weiterer Beleg für das Scheitern der rot-roten Landesregierung, betonte Steeven Bretz, Generalsekretär der märkischen Christdemokraten, in einer Mitteilung. Ein "Weiter so" nach 30 Jahren SPD-Regierung dürfe es nicht geben.

Die SPD käme im Vergleich zur September-Umfrage auf 22 Prozent (minus 1) und die CDU auf 20 Prozent (minus 1). Die AfD landete bei nur mehr 19 Prozent Zustimmung (minus 4). Allein die Grünen legten deutlich zu auf 12 Prozent (plus 5).