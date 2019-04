Sennfeld

Radfahrerin stößt Kinderwagen mit Baby um

10.04.2019, 15:56 Uhr | dpa

Gleich zweimal hat eine rabiate Radfahrerin in Sennfeld (Landkreis Schweinfurt) den Kinderwagen einer Frau samt Baby umgekippt. Das zehn Wochen alte Kind fiel dabei heraus, blieb nach Polizeiangaben vom Mittwoch aber unverletzt. Es lag fest angeschnallt in einer Babyschale. Die 25-jährige Mutter und die unbekannte Radfahrerin waren zuvor am Dienstag verbal aneinandergeraten. Offenbar wich die Fußgängerin mit ihrem Wagen auf einem Gehweg zu spät der Frau auf dem Rad aus. Die Polizei sucht nach der unbekannten Radfahrerin.