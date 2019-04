Mainz

Umwelthilfe hält Mainzer Luftreinhalteplan für unzureichend

10.04.2019, 16:05 Uhr | dpa

Der juristische Streit um die Luftqualität in Mainz geht in eine weitere Runde. Die Deutsche Umwelthilfe hält auch den seit April geltenden und fortgeschriebenen Luftreinhalteplan der Landeshauptstadt für unzureichend und fordert bis Ende Mai Nachbesserungen. Die Stadt habe sich auf die Einhaltung des Grenzwerts für Stickstoffdioxid (NO2) nur an einer kritischen Messstation konzentriert, sagte Umwelthilfe-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Der Wert müsse aber im gesamten Stadtgebiet eingehalten werden, und das gewährleiste auch der neue Plan nicht.

Deshalb stellte der Verein beim Verwaltungsgericht Mainz einen Antrag auf Vollstreckung des Urteils vom Oktober 2018. Das Gericht hatte damals entschieden, dass die Stadt wegen der anhaltend überschrittenen Grenzwerte für Stickstoffdioxid, das vor allem von Diesel-Abgasen stammt, einen neuen Luftreinhalteplan ab April aufstellen muss.

Zudem ordnete es an, dass ab September 2019 Fahrverbote zwingend sind, falls der EU-Grenzwert für Stickstoffdioxid von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft auch im Mittel der ersten sechs Monate 2019 nicht eingehalten wird. Die Stadt ergänzte daraufhin den Plan etwa um ein mehrstufiges Modell für mögliche Fahrverbote. Er trat zum 1. April in Kraft.

Eine Sprecherin des Verwaltungsgericht bestätigte den Eingang des Antrags. Er werde nun der Stadt Mainz zugestellt, damit diese Stellung nehmen könne. Weiteres könne derzeit noch nicht gesagt werden. Ein Stadtsprecher sagte, man wolle das Ganze zunächst einmal juristisch prüfen.

In dem Antrag der Umwelthilfe, der der Deutschen Presse-Agentur vorlag, heißt es unter anderem, der neue Plan sei mit den Vorgaben des Verwaltungsgerichts nicht in Übereinstimmung zu bringen - eben, weil die Entscheidung über Fahrverbote demnach allein von den gemittelten Messergebnissen an der einen Station an einer viel befahrenen Straße nahe dem Hauptbahnhof abhängig gemacht werden solle.

Diese Messstation sei aber vor allem von Busverkehr beeinflusst, der nahezu vollständig umgerüstet worden sei oder noch werde, bemängelte die Umwelthilfe. "Warum also der Wert für die Parcusstraße ausschlaggebend für ein Fahrverbot in anderen Bereichen der Stadt sein soll, erschließt sich nicht." Die Mainzer Verkehrsbetriebe (MVG) haben knapp 100 Diesel-Busse umgerüstet und dank Förderprogrammen 23 neue mit der Abgasnorm 6 gekauft.

Alles in allem könne der neue Plan nicht gewährleisten, dass der Immissionswert im gesamten Stadtgebiet eingehalten werde, befand die Umwelthilfe. Sie erinnerte daran, das Gericht habe aufgetragen, dass der Grenzwert "schnellstmöglich" eingehalten werden solle und forderte, der Stadt ein Zwangsgeld von 10 000 Euro anzudrohen, sofern diese ihren auferlegten Verpflichtungen bis zum 31. Mai 2019 nicht nachkomme. Es gehe um die Lungen der Menschen, die an viel befahrenen Straße wohnten, sagte Resch.

Die Stadt hatte kürzlich nach Bundestagsbeschlüssen die Hoffnung geäußert, komplett um Fahrverbote herumzukommen. Das Parlament in Berlin hatte entschieden, dass Sperrungen für ältere Diesel "in der Regel" unverhältnismäßig sein sollen, wenn die Belastung mit NO2 im Jahresmittel 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft nicht überschreitet. Daraufhin sagte der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD), es sei gut, dass man damit ein Diesel-Fahrverbot ausschließen könne.

Damit sei vorprogrammiert, dass die Fahrverbotskonzepte nicht in Kraft treten sollten, wenn Werte zwischen 40 und 50 Mikrogramm ermittelt würden, monierte die Umwelthilfe in dem Antrag. Sie betonte, der Gesetzentwurf sei bisher noch nicht im Bundesgesetzblatt verkündet. "Für die Mainzer Situation ändert sich dadurch nichts."