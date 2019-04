Eutin

Eutiner Festspiele: 1,6 Millionen für Tribünensanierung

10.04.2019, 20:02 Uhr | dpa

Zuschauer lauschen der Fotoprobe des Musicals "My fair Lady" auf der Freilichtbühne im Schloßgarten. Foto: Axel Heimken/Archivbild (Quelle: dpa)

Der Bund fördert die Sanierung der mehr als 40 Jahre alten Tribüne der Eutiner Festspiele mit 1,6 Millionen Euro. Das teilten die Festspiele am Mittwoch mit. Diese Förderzusage aus Berlin sei ein erster großer Schritt für eine umfängliche Sanierung der Tribüne, sagte der Geschäftsführer der Festspiele, Falk Herzog. Er kündigte intensive Gespräche mit der Stadt als Eigentümerin der Anlage zu den Details der Planungen und Bedingungen der Fördermaßnahmen an.

Die Stadt Eutin hatte mit Unterstützung der örtlichen Bundestagsabgeordneten in Berlin einen Förderantrag für die Sanierung der Zuschauertribüne gestellt. Die Eutiner Festspiele finden seit 1951 jeweils in den Sommermonaten im Park des Eutiner Schlosses statt. Die Spielzeit 2019 beginnt am 26. Juni.