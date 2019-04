Friedrichshafen

VfB Friedrichshafen gewinnt erstes Halbfinale gegen Lüneburg

10.04.2019, 22:19 Uhr | dpa

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen sind dem Finale um die deutsche Meisterschaft einen ersten Schritt näher gekommen. Das Team von Ex-Bundestrainer Vital Heynen setzte sich am Mittwochabend im ersten Halbfinal-Spiel mit 3:0 (25:22, 25:23, 25:11) gegen die SVG Lüneburg durch. In der best-of-five-Serie sind drei Siege nötig, um ins Finale einzuziehen. Das zweite Spiel findet am kommenden Samstag (20.00 Uhr) in Lüneburg statt.