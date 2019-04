Innsbruck

Fehlstart ins Halbfinale: BR Volleys unterliegen Haching 1:3

10.04.2019, 22:36 Uhr | dpa

Die Berlin Volleys sind mit einer Niederlage ins Playoff-Halbfinale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft gestartet. Im ersten Spiel der Serie Best-of-five unterlag der Titelverteidiger bei den HT Alpenvolleys Haching am Mittwoch unglücklich mit 1:3 (26:28, 20:25, 25:23, 29:31). Vor 2100 Zuschauern in der Olympiahalle von Innsbruck lieferten sich beide Mannschaften eine Partie auf Augenhöhe. Bei den Gästen punktete der US-Amerikaner Benjamin Patch am erfolgreichsten (17).

Die zweite Partie findet am Samstag (17.30 Uhr) in Berlin statt, die dritte Begegnung folgt am 17. April wiederum in Innsbruck.

Schon der Auftakt in Innsbruck verlief spannend. Ein Block gegen Patch verschaffte den Hachingern gegen Ende des ersten Durchgangs eine 23:21-Führung. Doch wenig später brauchte das deutsch-österreichische Team noch fünf Satzbälle bis zur Entscheidung.

Einen 1:6-Fehlstart legten die Berliner zu Beginn des zweiten Abschnitts hin. Sie kamen zwar später durch Moritz Reichert auf 16:17 heran, doch mehr ließ der abwehrstarke Kontrahent nicht zu.

Mit großer Moral wehrten sich die BR Volleys in Satz drei. Der eingewechselte Samuel Tuia holte dabei den wichtigen Punkt zum 24:21 und, als es danach noch einmal eng wurde, verwandelte der Franzose auch den Satzball zum 25:23.

Bei wechselseitigen knappen Führungen wurde es im vierten Durchgang dann endgültig dramatisch. Ein halbes Dutzend Satzbälle in Serie konnten die BR Volleys nicht zum Satzausgleich nutzen. Haching holte sich beim 29:28 den ersten Matchball und verwandelte den zweiten zum Sieg.