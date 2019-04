Moosinning

Allianz stellt Studie zur Sicherheit von Fußgängern vor

11.04.2019, 01:03 Uhr | dpa

Der Versicherungskonzern Allianz stellt heute in Ismaning eine Studie zur Sicherheit von Fußgängern im Straßenverkehr vor. Obwohl immer weniger Menschen zu Fuß unterwegs sind, verunglücken jährlich 30 000 von ihnen allein in Deutschland. In Europa ist jeder fünfte Verkehrstote ein Fußgänger. Die Allianz hat daher untersucht, welche Unfallsituationen am gefährlichsten sind, wie hoch das Ablenkungspotenzial durch Smartphones ist und wo Technik helfen kann, Unfälle zu vermeiden.