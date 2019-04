Schwerin

Volleyball-Meister SSC Schwerin startet ins Halbfinale

11.04.2019, 01:14 Uhr | dpa

Die Volleyballerinnen des deutschen Meisters und Pokalsiegers SSC Palmberg Schwerin treffen im ersten Halbfinale der Meisterschaft am Donnerstagabend auf den SC Potsdam. "Wir haben eine richtige gute Chance, auch die Meisterschaft zu gewinnen", sagte die ungarische Nationalspielerin Gréta Szakmáry vor dem Auftakt der "Best of five"-Serie.

Titelverteidiger Schwerin geht als klarer Favorit in das Duell. Das Team von Trainer Felix Koslowski hat alle drei Vergleiche im Saisonverlauf für sich entschieden. In der Bundesliga-Hauptrunde gab es zwei klare 3:0-Siege. Im Pokal-Halbfinale mussten die Mecklenburgerinnen beim 3:2-Erfolg in Potsdam allerdings in den Tiebreak. Das zweite Aufeinandertreffen ist für den 13. April (16.10 Uhr) in Potsdam angesetzt.