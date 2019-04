Berlin

Lebensgefährtin im Streit erstochen? 78-Jähriger vor Gericht

11.04.2019, 01:51 Uhr | dpa

Das Schild mit der Aufschrift "Landgericht Berlin" hängt am Eingang des Gerichts in Moabit. Foto: Fabian Sommer/Archivbild (Quelle: dpa)

Rund fünf Monate nach dem gewaltsamen Tod einer 77 Jahre alten Frau in Berlin-Spandau muss sich ihr Lebensgefährte ab heute vor dem Landgericht verantworten. Der 78-Jährige soll die Frau in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer attackiert haben. Die Rentnerin erlitt laut Anklage Verletzungen an Hals und Oberkörper. Sie sei kurz darauf am Tatort gestorben.

Dem mutmaßlichen Angriff ging den Ermittlungen zufolge ein heftiger Streit voraus. Die Anklage gegen den Mann lautet auf Totschlag. Für den Prozess sind sechs Verhandlungstage bis zum 10. Mai vorgesehen.