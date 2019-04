Schwerin

Landtag berät: Landesinvestitionsprogramm gegen Funklöcher

11.04.2019, 02:07 Uhr | dpa

Die Abgeordneten sitzen während der Landtagssitzung in Plenarsaal. Foto: Jens Büttner/Archivbild (Quelle: dpa)

Der Landtag in Schwerin setzt am Donnerstag seine Beratungen unter anderem mit einer Debatte über ein Mobilfunkförderprogramm fort. Ziel des von den Koalitionsfraktionen SPD und CDU angeregten Landesprogramms sei es, in unterversorgten Gebieten zusätzliche Funkmasten aufzustellen, um auch dort eine gute Netzabdeckung zu gewährleisten. Ebenfalls auf Antrag der Koalition diskutiert der Landtag über den Einsatz erneuerbarer Energiequellen zugunsten des Klimaschutzes.

Auf Antrag der Linken wird erneut über Lernbedingungen und Unterrichtsversorgung an Schulen auf dem Lande debattiert. Außerdem fordert sie eine Regierungserklärung zur Lage der Peene-Werft in Wolgast. Die AfD brachte unter anderem ein Antrag ein, der auf eine teilweise Rücknahme der Gerichtsreform zielt. Die Fraktion Freie Wähler/BMV beantragte eine Diskussion zur Agrarförderung und legte einen Antrag zur Abschaffung der Gewerbesteuer vor.