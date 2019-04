Berlin

Take-That-Musical kommt nach Deutschland

11.04.2019, 02:23 Uhr | dpa

Die Mitglieder der Band "Take That", Gary Barlow (l-r), Howard Donald und Mark Owen. Foto: Jörg Carstensen/Archivibild (Quelle: dpa)

Sie ließen viele Teenieherzen höher schlagen: Take That war eine der erfolgreichsten Boygroups der 1990er. Nun kommt ein Musical mit ihrer Musik nach Deutschland. "The Band" feiert heute Premiere in Berlin. Die Geschichte handelt von fünf Mädchen, deren Wege sich trennen und die sich später nach einem Schicksalsschlag wiedertreffen. Das Musical - ursprünglich aus Großbritannien - läuft bis Herbst in Berlin, danach in München. Mit dabei sind Darstellerin Heike Kloss ("Alles Atze") und DSDS-Gewinner Prince Damien.