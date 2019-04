Hannover

Nabu will vor falsch verstandener Tierliebe warnen

11.04.2019, 03:52 Uhr | dpa

Der Naturschutzbund Nabu stößt an seine Leistungsgrenzen, weil unter anderem Wildtiere aus überzogener Fürsorge eingesammelt werden. Das Nabu-Artenschutzzentrum in Leiferde werde wie seine Außenstellen und die Ortsgruppen geradezu geflutet, sagte ein Sprecher in Hannover. Meist sei das die Folge falsch verstandener Tierliebe. Das gelte etwa für verlassen geglaubte Jungvögel und Igel, die bereits im Frühjahr gebracht würden. Der Trend sei alarmierend. Heute soll diese Entwicklung auf einer Pressekonferenz vorgestellt werden. Dabei sollen auch Lösungen aufgezeigt werden. Vor allem die Zahl der Vögel sei gewaltig, auch wegen des Nahrungsmangels angesichts des Insektensterbens.

Das Artenschutzzentrum in Leiferde hatte nach Angaben des Nabu im vergangenen Jahr seine Kapazitätsgrenze erreicht. Sollte es wieder ein so extremes Jahr werden wie 2018, könne die Einrichtung nicht mehr so viel Pfleglinge aufnehmen, hieß es im Februar bei der Vorstellung der Bilanz für das vergangene Jahr. Die Zahl der zu pflegenden Tiere war erstmals in der 39-jährigen Geschichte des Zentrums auf mehr als 3000 angestiegen. Die Einrichtung im Landkreis Gifhorn pflegt heimische Wildtiere gesund. Außerdem werden exotische Fundtiere aus artenschutzrechtlichen Gründen aufgenommen.