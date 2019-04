Potsdam

Landtag stimmt über Maßnahmen gegen Ambrosia ab

11.04.2019, 04:14 Uhr | dpa

Zur Bekämpfung des Unkrauts Ambrosia wollen SPD und Linke am Donnerstag im Brandenburger Landtag über einen gemeinsamen Antrag für einen Maßnahmenkatalog abstimmen lassen. Nach Angaben der Linksfraktion geht es vor allem um eine Rechtsgrundlage für betroffene Kommunen, um das Allergien auslösende Unkraut bekämpfen zu können sowie um finanzielle Mittel.

In einem Brief an die Landesregierung hatten zehn Kommunen in Südbrandenburg um mehr Unterstützung gebeten. Nach Aussage des Ordnungsamtsleiters in Kolkwitz (Spree-Neiße), Martin Mathow, ist das Problem nicht mehr allein zu stemmen. Unter den betroffenen Kommunen sind außer Kolkwitz Drebkau, Vetschau, Forst und Spremberg. Vor allem in Südbrandenburg plagt die Ambrosia-Blüte im Sommer Allergiker.

In einer Aktuellen Stunde beschäftigen sich die Abgeordneten außerdem auf Antrag der CDU-Fraktion mit dem Schutz von Insekten. Daneben stehen das Maßnahmenpaket der Landesregierung zum Brand- und Katastrophenschutz sowie ein gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD, CDU und Linker über die Einführung einer Impfpflicht gegen Masern zur Abstimmung.