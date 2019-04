Offenbach am Main

Sonne in Rheinland-Pfalz und im Saarland

11.04.2019, 06:40 Uhr | dpa

Ein Frau geht in der Innenstadt von Mainz bei Schneeregen an den verwaisten Tischen und Stühlen eines Cafés vorbei. Foto: Arne Dedert/Archiv (Quelle: dpa)

Vor dem Wochenende mit Schneeregen und Schauern dürfen sich Rheinland-Pfalz und das Saarland noch auf etwas Sonne freuen. Am Donnerstag ist es vielfach sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Erst zum Nachmittag hin ziehen bei Höchsttemperaturen zwischen 8 Grad in der Eifel und 14 Grad in der Vorderpfalz von Nordosten her zusehends Wolken auf. Auch der Freitag beginnt freundlich. Trotz aufkommender Bewölkung bleibt es nach Angaben der Meteorologen meist niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 11 Grad.