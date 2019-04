Düsseldorf

Geduldsprobe für Autofahrer: Staus auf einigen Autobahnen

11.04.2019, 07:18 Uhr | dpa

Autofahrer in Nordrhein-Westfalen sind am Donnerstagmorgen vor allem auf der Autobahn A3 auf eine Geduldsprobe gestellt worden. Dort kam es bei Köln in Richtung Oberhausen zwischen dem Kreuz Hilden und Kreuz Ratingen-Ost zu Verspätungen von rund 30 Minuten, wie der WDR-Staumelder berichtete.

Auch auf der A46 bei Heinsberg Richtung Düsseldorf zwischen Jüchen und Kreuz Neuss-West mussten sich Autofahrer auf rund acht Kilometer Stau einstellen. Der WDR-Staumelder berichtete am frühen Morgen über Staus mit einer Gesamtlänge von zwischenzeitlich etwa 107 Kilometern.