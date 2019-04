Sachsendorf

Rund 80 000 Euro Schaden bei Brand einer Scheune

11.04.2019, 07:53 Uhr | dpa

Beim Brand einer Scheune in einem Ortsteil von Sachsendorf (Salzlandkreis) ist ein Schaden von mehr als 80 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer in der Nacht zu Donnerstag aus noch unbekannter Ursache in dem Gebäude aus. Die Flammen griffen auch auf zwei angrenzende Häuser über, die zu einem Gehöft gehörten, und beschädigten diese. Die Feuerwehr löschte den Brand in dem Ortsteil Patzetz. Verletzt wurde niemand.