Wilhelmshaven

Forschungsflugzeug erkundet Veränderungen im Wattenmeer

11.04.2019, 09:09 Uhr | dpa

Mit einem neuen Forschungsflugzeug können demnächst Meerestechnik-Studenten in Wilhelmshaven in die Luft gehen. Der energieeffiziente Motorsegler gehört seit kurzem zum Inventar der Jade Hochschule und soll Aufschlüsse zu den Themen Klimawandel, Küstenschutz und Meeresspiegel-Anstieg geben. Dazu können bis zu 100 Kilogramm schwere Sensoren in zwei Außenlastbehältern Messungen direkt aus der Luft vornehmen. Daneben ist der Flieger mit zwei Sitzen mit verschiedenen Kamerasystemen ausgestattet. Unter anderem ermöglicht eine Wärmebildkamera die großflächige Aufzeichnung von Temperaturen am Boden.

Die Forscher wollen nach Angaben der Hochschule untersuchen, wie sich die norddeutsche Küste verändert. Aus der Luft sollen deshalb Aufnahmen gemacht werden, um diese Veränderungen sichtbar zu machen. Dafür sind bei einer Reichweite von 1000 Kilometern rund sechs Stunden Flugdauer möglich.

Die Jade Hochschule arbeitet im Bereich der Meerestechnik eng mit der Universität Oldenburg zusammen. Während die Universität Forschungsstationen betreibt und eigene Schiffe hat, ergänzt die Jade Hochschule die Zusammenarbeit jetzt mit dem Forschungsflugzeug.