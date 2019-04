Sonneberg

Sonneberger Hotelbetrüger landet im Gefängnis

11.04.2019, 10:59 Uhr | dpa

Ein 30-Jähriger, der sich ohne zu bezahlen in eine Pension und ein Hotel in Sonneberg eingemietet haben soll, sitzt in Haft. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Hotelbesitzer Verdacht geschöpft, nachdem der Mann mehrere Tage in seiner Unterkunft genächtigt hatte, ohne zu zahlen. Bei der Überprüfung stellte die Polizei fest, dass die Staatsanwaltschaft bereits gegen den Mann ermittelte. Er soll bereits mehrmals zuvor Einmietbetrug - so die Bezeichnung für das Vergehen, wenn Menschen sich ohne zu bezahlen in Hotels einmieten - begangen haben. Die Staatsanwaltschaft Meiningen stellte Haftantrag, am Mittwoch kam der Mann in ein Gefängnis.