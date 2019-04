Hannover

TÜV Nord setzt auf Geschäfte mit IT-Sicherheit

11.04.2019, 11:02 Uhr | dpa

Die Prüfgesellschaft TÜV Nord will vom weltweiten Trend zur Digitalisierung und Vernetzung profitieren. So rücke die IT-Sicherheit "immer weiter in den Fokus unserer Tätigkeiten", sagte Vorstandschef Dirk Stenkamp am Donnerstag in Hannover. "Wir sorgen dafür, dass Industrieroboter, selbstfahrende Autos und die Stromversorgung sicher funktionieren und gegen Cyberangriffe gehärtet sind." Digital vernetzte Sensoren könnten beispielsweise die mechanische Belastung von Kränen oder Windenergieanlagen überwachen und frühzeitig Materialermüdung erkennen.

Im vergangenen Jahr trieb aber vor allem das klassische Geschäftsfeld Mobilität das Wachstum an: Der Konzern steigerte seine Erlöse im Vergleich mit 2017 um 3,8 Prozent auf rund 1,23 Milliarden Euro, das operative Ergebnis kletterte leicht auf 80,2 Millionen Euro. Parallel zum guten Geschäft stieg die Zahl der Mitarbeiter um 241 auf 10 780. Das größte Wachstum verbuchte die Sparte Mobilität - mit einem Sprung um 6,6 Prozent auf 390,5 Millionen Euro. Ausschlaggebend dafür seien besonders Zuwächse bei den Fahrzeugdienstleistungen gewesen. Jährlich erhielten knapp drei Millionen Autos die Hauptuntersuchung.