Rostock

Konjunktureinschätzung der Commerzbank: Gute Aussichten

11.04.2019, 12:05 Uhr | dpa

Trotz gesenkter Konjunkturprognose für ganz Deutschland sieht die Commerzbank für Mecklenburg-Vorpommern nur leicht eingetrübte Konjunkturaussichten. Die Unternehmen seien in der Regel sehr solide finanziert und die Auftragslage unverändert befriedigend bis gut, sagte Christiane Walter, Standortleiterin MV für Firmenkunden, am Donnerstag in Rostock.

Damit der Nordosten auf Dauer wirtschaftlich stark bleibe, müssten jedoch Fachkräfte gewonnen werden. Nach Schätzungen der Commerzbank wird in den nächsten sechs Jahren zudem bei rund 10 000 Unternehmen ein Nachfolger gesucht - mehr als im Bundesdurchschnitt. Wenn Mecklenburg-Vorpommern wirtschaftlich erfolgreich sein wolle, müssten diese Firmenübergaben gelingen, hieß es.

"Allerdings registrieren wir auch unterschiedliche Geschwindigkeiten bei der Landesentwicklung", sagte Daniela Rubbert-Göhner, bei der Bank für die Privat- und Unternehmerkunden verantwortlich. Einzelne ländliche Räume im Binnenland fielen gegenüber den begehrten Lagen an den Küsten zurück. Positiv werde dagegen bewertet, dass Städte wie Greifswald, Rostock, Schwerin, Stralsund oder Wismar zunehmend größere Einzugsbereiche entwickelten. Verkehrsgünstige Lagen in MV seien mittlerweile selbst für Berufspendler aus Hamburg und Berlin attraktiv.