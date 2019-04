Berlin

Neue S-Bahn-Züge fahren im Spätsommer testweise in Berlin

11.04.2019, 12:30 Uhr | dpa

Die neuen Züge für die Berliner Ringbahn werden im Spätsommer dieses Jahres erstmals in der Stadt zu sehen sein. Auf speziellen Abschnitten des Berliner Netzes werde es dann Testfahrten geben, kündigten die S-Bahn sowie die Hersteller Stadler und Siemens am Donnerstag an. Ab 2021 sollen Fahrgäste in die neuen Züge einsteigen können. Bis Ende 2023 werden 106 neue Züge geliefert. Für Fahrgäste gibt es einige Neuerungen: Klimaanlagen, Videoüberwachung sowie Monitore, die über Haltestellen und Umsteigemöglichkeiten informieren. Außerdem sind die Wagen auf ganzer Länge begehbar - so wie die neueren Berliner U-Bahn-Züge.