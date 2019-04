Wiesbaden

Immer mehr Hamburger Väter beziehen Elterngeld

11.04.2019, 12:30 Uhr | dpa

Die Zahl der Väter in Hamburg, die für ihren Nachwuchs eine berufliche Auszeit nehmen und Elterngeld beziehen, ist im vergangenen Jahr erneut deutlich gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte, legte sie im Vergleich zu 2017 um fast sechs Prozent auf 11 165 zu. Die Zahl der Mütter stieg hingegen zum Vorjahr nur leicht um knapp anderthalb Prozent. Allerdings war die Gesamtzahl der zuvor berufstätigen Elterngeldbezieherinnen mit 25 971 immer noch mehr als doppel so hoch wie die der Väter.

Auch bei der Dauer des durchschnittlichen Bezuges liegen die Mütter mit gut 13 Monaten deutlich vorn. Väter nahmen das Elterngeld im Schnitt nur knapp vier Monate in Anspruch. Die Zahl der männlichen Elterngeldbezieher steigt seit Jahren. Noch 2016 hatten sich laut Statistikamt in Hamburg nur gut 7000 Hamburger zu diesem Schritt entschlossen.