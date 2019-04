Schwerin

Hesse sieht Schulstandorte in MV als sicher

11.04.2019, 12:39 Uhr | dpa

Schulen im ländlichen Raum müssen nach Angaben von Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) nicht um ihren Fortbestand fürchten. Wieder steigende Schülerzahlen in Mecklenburg-Vorpommern und große Flexibilität bei der Größe der Eingangsklassen gewährleisteten, dass die Schulstandorte erhalten blieben. "Schon heute sind in kleinen Gemeinden Klassengrößen von 13, 14 Schülern möglich", sagte Hesse am Donnerstag im Landtag in Schwerin. In größeren Schulen entschieden die Schulleitungen verantwortungsvoll, wie groß die Klassen seien. Die Ministerin reagierte damit auf einen Antrag der oppositionellen Linksfraktion, der im Parlament keine Mehrheit fand.

In den Antrag hatte die Linke unter anderem gefordert, die Schülermindestzahl für Eingangsklassen zu senken. Die bisherigen Vorgaben stammten aus einer Zeit mit einer dreifachen Schülerzahl im Land und seien nicht mehr zeitgemäß, sagte Fraktionschefin Simone Oldenburg. Etwa 70 der landesweit 500 Schulen hätten zuletzt die Mindestgrößen mehrfach unterschritten. "Wenn wir nicht wollen, dass diese Schule schließen, müssen wir das Gesetz ändern", mahnte sie.

Zudem sollte wieder ein sogenannter Klassenteiler eingeführt werden, nach dem zwei Klassen gebildet werden, sobald die Schülerzahl 26 erreicht oder überschreitet, sagte Oldenburg. Änderungsbedarf sehe die Linke auch bei den Berufsschulen. Das Angebot an Ausbildungsberufen müsse mit Rücksicht auf den Fachkräftebedarf größer, die Klassen müssten kleiner und die Schülerbeförderung müsse generell kostenfrei werden, zählte Oldenburg auf.