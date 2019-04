Erfurt

Mehr Zuschüsse von Thüringens Förderbank

11.04.2019, 12:58 Uhr | dpa

Die Thüringer Aufbaubank hat im vergangenen Jahr Zuschüsse für mehr Projekte bewilligt. Die Summe der neu bewilligten Vorhaben - insgesamt knapp 429 Millionen Euro - stieg um rund 34 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr, wie die Bank am Donnerstag mitteilte. Insgesamt sagte die Bank 2018 Fördermittel in Höhe von 658 Millionen Euro für rund 3300 Projekte zu.

Die Aufbaubank bearbeitet Anträge von Unternehmen auf Landesförderung, bewilligt günstige Darlehen und hält über eine Tochtergesellschaft eine Reihe von Firmenbeteiligungen. Die Fördermittel sind also nicht immer reine Zuschüsse, sondern können auch Förderkredite, Bürgschaften oder Beteiligungen sein.

Mit 209 Millionen Euro erhielten die Kommunen mehr als doppelt so viele Fördermittel wie im Vorjahr (98 Millionen). Auch die Landwirtschaft bekam mehr. 33,5 Millionen Euro flossen in 305 Vorhaben - 2017 waren es 16,8 Millionen Euro für 120 Projekte. Der größte Teil der Fördermittel floss in die Wirtschaftsförderung (242 Millionen), allerdings etwas weniger als im Vorjahr (303 Millionen).