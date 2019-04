Hildburghausen

Nach Verfolgungsjagd und Unfall: Mann will flüchten

11.04.2019, 14:16 Uhr | dpa

Blutüberströmt und mit dem Kennzeichen seines Unfallautos unter dem Arm ist ein Mann in Hildburghausen vor der Polizei geflohen. Der 35-Jährige verweigerte sich erst einer Verkehrskontrolle und lieferte sich dann eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, sagte ein Sprecher am Donnerstag. In einem Waldgebiet verloren die Beamten den Fahrer zunächst aus den Augen - und sahen so nicht, dass sich der Flüchtige mit seinem Wagen mehrmals im Wald überschlug und zu Fuß weiter türmte.

Die Beamten konnten den Verletzten schließlich stellen. Die Polizei stellte fest, dass er keinen gültigen Führerschein besaß, auch das Auto gehörte demnach wohl einer Freundin. Nachdem seine Platzwunde am Kopf genäht wurde, durfte der Mann schließlich nach Hause. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Führerschein und Verkehrsunfallflucht. Derzeit prüft die Polizei außerdem noch, ob er unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand.