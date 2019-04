Bad Homburg vor der Höhe

Neue Saalburg-Ausstellung über das stille Örtchen

11.04.2019, 14:16 Uhr | dpa

Eine Besucherin steht in der Ausstellung zur Geschichte des stillen Örtchens neben einem Leibstuhl. Foto: Frank Rumpenhorst (Quelle: dpa)

Ein antikes Töpfchen für Kinder, ein lebensgroßes Gemälde von Römern auf der Latrine und ein Klo in einer Kommode können bei der neuen Ausstellung des Römerkastells Saalburg bei Bad Homburg besichtigt werden. "Gezeigt wird die Geschichte des Klos von der Antike bis in die moderne Welt", sagte Saalburgdirektor Carsten Amrhein am Donnerstag kurz vor der Eröffnung von "Drauf geschissen! Eine kleine Kulturgeschichte des stillen Örtchens". Die Schau kann bis zum 20. Oktober besichtigt werden.

Darin zeigt sich, dass die Römer auch bei diesem Thema äußerst fortschrittlich gewesen waren. In ihren Großstädten gab es ein ausgeklügeltes Kanalsystem zur Entsorgung der Fäkalien, das in Mitteleuropa erst im späteren 19. Jahrhundert wieder erreicht wurde. Wie auf der Ausstellung außerdem zu sehen ist, ließ sich der Adel im 18. und 19. Jahrhundert Kommoden mit integriertem Klo anfertigen. Auch Nachttöpfe und Bettpfannen werden gezeigt.

Die Ausstellung, die in Kooperation mit dem Verbund Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen entstanden ist, wurde bislang fünf Mal deutschlandweit gezeigt. In Hessen ist sie zum ersten Mal zu sehen.