Köthen (Anhalt)

13-Jähriger klaut Rollstuhl aus Köthener Krankenhaus

11.04.2019, 15:46 Uhr | dpa

Ein 13-Jähriger hat zusammen mit einem noch unbekannten Komplizen einen Rollstuhl aus einem Köthener Krankenhaus geklaut. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, griff eine Streife den Dieb am späten Mittwochabend auf einem Spielplatz auf. Der zweite Täter entkam. Mitarbeiter der Klinik hatten die beiden zuvor beobachtet und die Polizei informiert. Der 13-Jährige versuchte mit dem Fahrrad zu fliehen, stieß dabei aber mit einem Streifenwagen zusammen. Er blieb unverletzt. Der Rollstuhl wurde in die Klinik zurückgebracht und die Eltern des Kindes informiert.