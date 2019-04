Heuchelheim

Betrunkener schlägt Polizisten ins Gesicht

11.04.2019, 17:02 Uhr | dpa

Ein betrunkener Mann hat bei einer Verkehrskontrolle in Heuchelheim einen Polizisten angegriffen und leicht verletzt. Der Beamte sei nach dem Schlag in sein Gesicht in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Gießen am Donnerstag mit. Der 42 Jahre alte Angreifer hatte am Mittwochabend Polizisten den Mittelfinger gezeigt, als er mit dem Auto unterwegs war. Daraufhin wurde der in Wetzlar lebende Mann kontrolliert. Als er zwecks Alkoholtest mit zur Wache kommen sollte, attackierte er den Beamten.