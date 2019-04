Griesheim

Ganoven auf Friedhof verraten: Kuchen bei der Polizei

11.04.2019, 17:09 Uhr | dpa

Für ihre nächtliche Aufmerksamkeit und ihren kriminalistischen Spürsinn sind Zeugen eines Verbrechens auf einem Friedhof in Griesheim bei der Polizei mit Kaffee und Kuchen belohnt worden. Die Anwohner hatten in der Nacht zum vergangenen Freitag verdächtige Geräusche gehört und die Lichtkegel von Taschenlampen gesehen, als sich vier Diebe an Kupferblechen von Urnengräbern zu schaffen machten. Mit der prompten Alarmierung konnten Beamte den Friedhof umstellen, einen Hubschrauber mit Wärmebildkamera einsetzen und drei Täter vor Ort festnehmen, teilte die Polizei am Donnerstag in Darmstadt mit.

Zum Dank gab es auf Einladung der Polizei am Mittwoch dann auf dem zuständigen Revier die Kaffeerunde. Gegen die drei Festgenommenen wurden mittlerweile Haftbefehle erlassen. Der vierte Komplize ist auf der Flucht.