Kaiserslautern

Kaiserslautern verlängert Vertrag mit Florian Pick bis 2021

11.04.2019, 18:57 Uhr | dpa

Der 1. FC Kaiserslautern hat den Vertrag mit Florian Pick bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Dies teilte der Fußball-Drittligist am Donnerstag mit. Der 23-jährige Offensivspieler spielte bereits in der U17 und U19 für den FCK und kehrte im Sommer 2016 nach drei Jahren in der Schalker Knappenschmiede auf den Betzenberg zurück. Nach einer Ausleihe zum 1. FC Magdeburg in der vergangenen Saison schaffte er in der aktuellen Spielzeit den Durchbruch im Profiteam der Pfälzer.

"Florian Pick hat sich seit seiner Rückkehr stetig weiterentwickelt und sich durch gute Leistungen in die Mannschaft gearbeitet", sagte Martin Bader, Geschäftsführer Sport, zur Vertragsverlängerung.