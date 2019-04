Ludwigsburg

Bayerns Basketballer mit klarem Auswärtssieg in Ludwigsburg

11.04.2019, 22:36 Uhr | dpa

Der FC Bayern München hat in der Basketball-Bundesliga den fünften Sieg in Serie eingefahren. Vier Tage nach dem mühevollen Erfolg gegen die Fraport Skyliners Frankfurt setzte sich der deutsche Meister bei den MHP Riesen Ludwigsburg am Donnerstagabend klar mit 91:75 (48:37) durch. Stärkste Münchner vor 4070 Zuschauern waren Nationalspieler Danilo Barthel mit 24 Punkten und Nihad Djedovic mit 18 Zählern.

Die Mannschaft von Trainer Dejan Radonjić bleibt damit weiterhin souveräner Tabellenführer, für die Schwaben wird es im Kampf um Playoff-Platz acht derweil eng. Der Rückstand auf ratiopharm Ulm, die ein Spiel weniger absolviert haben, beträgt sieben Spieltage vor Schluss zwei Siege.