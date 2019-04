Zwickau

Grüne stellen in Chemnitz Kandidaten für Landtagswahl auf

12.04.2019, 01:40 Uhr | dpa

Die Grünen wollen als einzige Partei in Sachsen mit einer Frau als Spitzenkandidatin in den Landtagswahlkampf ziehen. Die 39 Jahre alte Katja Meier bewirbt sich für den ersten Platz auf der Landesliste, die am Wochenende auf der Landesversammlung der Grünen in Chemnitz beschlossen werden soll. Sie wolle vor allem mit den Themen Gleichstellung und Verkehrspolitik punkten, hatte Meier im Vorfeld erklärt. Fraktionsvorsitzender Wolfram Günther kandidiert für den zweiten Listenplatz, insgesamt soll es rund 30 geben. Zum Parteitag wird auch der Bundesvorsitzende Robert Habeck in Chemnitz erwartet.

Die sächsischen Grünen haben derzeit 2100 Mitglieder und damit so viele wie noch nie. In der jüngsten Umfrage kommen sie auf neun Prozent der Stimmen in Sachsen.