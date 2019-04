Bremen

Junge Liberalen wählen neuen Bundesvorstand in Bremen

12.04.2019, 01:40 Uhr | dpa

Die Nachwuchsorganisation der FDP, die Jungen Liberalen, wählt heute Abend bei ihrem Bundeskongress in Bremen einen neuen Bundesvorstand. Die seit 2017 amtierende Bundesvorsitzende Ria Schröder bewirbt sich erneut für das Amt. Die in Hamburg lebende Juristin hat bislang keine Gegenkandidaten. Zu dem dreitägigen Treffen werden rund 300 Teilnehmer erwartet, darunter etwa 200 stimmberechtigte Delegierte. Bundesweit zählen die Jungen Liberalen rund 10 300 Mitglieder. Auch die Spitzenkandidatin der "JuLis" für die Europawahl am 26. Mai, Svenja Hahn, wird in Bremen eine Rede halten.