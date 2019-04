Aue

Abstiegskampf: Erzgebirge Aue hofft auf Heimsieg

12.04.2019, 02:13 Uhr | dpa

Im Kampf um den Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga will der FC Erzgebirge Aue mit einem Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim seinen Abwärtstrend stoppen. Denn nach drei Niederlagen in Serie steht die Mannschaft von Trainer Daniel Meyer heute gegen den Tabellensiebten unter Druck. Durch den Überraschungserfolg des 1. FC Magdeburg beim Hamburger SV ist Aues Vorsprung auf den Relegationsplatz auf fünf Punkte geschmolzen. "Wenn man sich die Ergebnisse der letzten Wochen so anschaut, sind wir in der Pflicht, endlich wieder einen Sieg einzufahren", sagte Kapitän Martin Männel.

Die personelle Situation bei den Erzgebirgern hat sich nur leicht entspannt Calogero Rizzuto, Ole Käuper (beide mit grippalem Infekt), Dennis Kempe und Malcolm Cacutalua (beide Knie) fallen aus. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Abwehrchef Steve Breitkreuz.