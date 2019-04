Eslohe (Sauerland)

AKK und Merz treten gemeinsam im Wahlkampf in NRW auf

12.04.2019, 02:48 Uhr | dpa

Eslohe (dpa/lnw) - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz treten heute gemeinsam im Sauerland bei einem Event zum Europawahlkampf auf. AKK wird in der Schützenhalle in Eslohe eine rund 30-minütige Rede halten. Ihr früherer Konkurrent um den Partei-Vorsitz - er unterlag im Dezember in Hamburg nur knapp - ist für eine "Anmoderation" eingeplant, wie sein Sprecher sagte. Generalsekretär Paul Ziemiak wird ebenfalls erwartet.

Die Veranstaltung in der sauerländischen Heimat von Merz findet im Rahmen des Europawahlkampfs von Peter Liese statt. Die NRW-CDU hatte den Europaabgeordneten zu ihrem Spitzenkandidaten für den 26. Mai gewählt. Das Event mit Diskussionsrunde gilt als der erste öffentliche Auftritt dieser Art von AKK und Merz, seit Kramp-Karrenbauer als Nachfolgerin von Angela Merkel an die Parteispitze gewählt wurde.